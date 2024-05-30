Як Макрон докладав зусиль

Президент Франції Еммануель Макрон особисто втрутився, щоб переконати прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо звільнити Airbus та інші аерокосмічні компанії від санкцій, які стосуються російського титану. Джерело, близьке до французького лідера, повідомило, що він приклав до цього "значних зусиль".

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Airbus неодноразово заявляла, що експорт титану приносить лише обмежені доходи російському бюджету, але його обмеження серйозно вдарить по західних авіабудівниках.

Багато повідомлень було передано на всіх рівнях,

– додало джерело, маючи на увазі широкий дипломатичний і промисловий тиск.

За інформацією Investigate Europe, з березня 2022 по березень 2023 року Airbus імпортувала з Росії титан на суму майже 23 мільйони доларів, що в чотири рази перевищує показник попереднього періоду.

Що відомо про Airbus? Airbus є значущою європейською корпорацією в галузі авіації та космічної техніки. Заснована у 1970 році, вона стала одним з провідних світових виробників літаків і космічних продуктів. Її штаб-квартира знаходиться у Тулузі, Франція. Крім того, Airbus має різноманітні заводи та виробничі майданчики, розташовані в різних країнах.

Залежність від російського титану

Річ у тім, що російська компанія "ВСМПО-Авісма" є найбільшим виробником титану аерокосмічного класу. Завдяки своїй міцності та легкій вазі, цей титан ідеально підходить для компонентів, що зазнають значних навантажень, таких як деталі двигунів і шасі для великих літаків.

Проблема в тому, що на будівництво нового титанового заводу витрачаються роки, а на сертифікацію може піти рік чи два,

– сказав Кевін Майклс, керуючий директор AeroDynamic Advisory.

Водночас зняття санкцій може загострити ще одну проблему для аерокосмічних компаній: скарги на санкції підкреслюють їхню залежність від країн-експортерів стратегічних матеріалів, які можуть використати цю залежність для контрзаходів проти Заходу.

Цікаво! Санкції Канади також могли завдати шкоди конкуренту Airbus – компанії Boeing (BA.N), але американський авіабудівник був врятований від перебоїв завдяки окремому виключенню, наданому французькому постачальнику обладнання Safran (SAF.PA).