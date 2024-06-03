Cкільки зараз коштує 100 доларів
- За офіційним курсом
За даними НБУ, офіційний курс 3 червня становить 40,53 гривні. Таким чином, 100 доларів обійдуться в 4 053 гривні.
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- За готівковим курсом
Станом на 3 червня, купівля долара коливається на готівковому ринку на рівні 41,10 – 41,11. Найдорожче – в обмінниках, втім різниця сягає всього 1 копійки, порівняно з банками та чорним ринком.
Саме тому придбати 100 доларів в банках, обмінниках чи на чорному ринку вийде в межах 4 110 гривень, або 4 111 гривень.
Яка вартість буде у червні
За прогнозами експерта Андрія Шевчишина, якими він поділився з 24 Каналом, курс долара може надалі дорожчати найближчим часом.
Схожа ситуація була наприкінці грудня, коли ми перетнули 38 гривень та йшли до 39 гривень. Зараз аналогічним чином ми перетнули позначку 40 гривень й перейшли в новий коридор.
Схожий прогноз й у банкіра Тараса Лєсового, втім трішки оптимістичніший. Він розповів для 24 Каналу, що валютні коридори на міжбанку та готівковому ринку будуть майже тотожними у червні.
На міжбанку очікується курс на рівні 40 – 41 гривня за долар. Такий же й на готівковому ринку – 40 – 41 гривня.
Крім того, за словами банкіра, навіть якщо долар перевершить закладений в бюджет середньорічний курс у 40,7 гривні, то це не повинно викликати особливої паніки чи ажіотажу.