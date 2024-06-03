Cкільки зараз коштує 100 доларів

За офіційним курсом

За даними НБУ, офіційний курс 3 червня становить 40,53 гривні. Таким чином, 100 доларів обійдуться в 4 053 гривні.

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Нагадуємо! Наприкінці травня курс від НБУ вперше в історії сягнув понад 40 гривень за валюту.

За готівковим курсом

Станом на 3 червня, купівля долара коливається на готівковому ринку на рівні 41,10 – 41,11. Найдорожче – в обмінниках, втім різниця сягає всього 1 копійки, порівняно з банками та чорним ринком.

Саме тому придбати 100 доларів в банках, обмінниках чи на чорному ринку вийде в межах 4 110 гривень, або 4 111 гривень.

Яка вартість буде у червні

За прогнозами експерта Андрія Шевчишина, якими він поділився з 24 Каналом, курс долара може надалі дорожчати найближчим часом.

Андрій Шевчишин Фінансовий аналітик Схожа ситуація була наприкінці грудня, коли ми перетнули 38 гривень та йшли до 39 гривень. Зараз аналогічним чином ми перетнули позначку 40 гривень й перейшли в новий коридор.

Важливо! Купувати населенню валюту, ймовірно, доведеться в межах 41 гривні та більше. А отже, 100-ва купюра коштуватиме від 4 100 гривень.

Схожий прогноз й у банкіра Тараса Лєсового, втім трішки оптимістичніший. Він розповів для 24 Каналу, що валютні коридори на міжбанку та готівковому ринку будуть майже тотожними у червні.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку На міжбанку очікується курс на рівні 40 – 41 гривня за долар. Такий же й на готівковому ринку – 40 – 41 гривня.

Крім того, за словами банкіра, навіть якщо долар перевершить закладений в бюджет середньорічний курс у 40,7 гривні, то це не повинно викликати особливої паніки чи ажіотажу.