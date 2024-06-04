Чи чекати на обвал гривні

На початку травня курс долара коливався на рівні 39,30 – 39,70 гривні, проте уже в червні він зріс до понад 40 гривень. Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин наголосив, що курс вже давно перебував на такому рівні у обмінниках, тому хвилюватися не варто.

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Тут головне – міжбанк. А він підійшов до позначки 39,84 гривні. На підході до 40 гривень Національний банк посилює інтервенції та починає збивати курс,

– сказав він.

Минулого тижня, коли НБУ оголосив про чергову валютну лібералізацію, курс долара не зріс, а навпаки, опускався до 39,30 гривні.

Тобто такі коливання цілком допустимі. Курс 40 вже був. Ситуація цілком контрольована, і я не бачу жодних підстав для того, щоб говорити про зміну тенденції,

– додав Шевчишин.

Скоро НБУ вийде на ринок із інтервенцією і таким чином знизить курс. Експерт прогнозує, що готівковий долар в обмінниках ще якийсь час залишиться на позначках, що перевищують 40 гривень. Поки курс на міжбанку не знизиться до рівня 39,50 гривні.

Курс долара 3 червня

Протягом доби курс долара був дещо у неспокійному стані. У банках він зріс на 5 – 10 копійок, а от у обмінниках впав на 9 копійок.