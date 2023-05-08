Доллар продолжает падать: какой курс валют ждать на этой неделе

На прошлой неделе на рынке доминировал тренд на постепенное укрепление наличного курса гривны. Продолжит ли гривна укрепляться или, наоборот, пересечет психологическую отметку в 38 гривен, читайте дальше.

Ситуация на наличном рынке

В начале мая наличная гривна держала курс на укрепление. За семь дней она выросла на 10 копеек – до 37,6–37,65 гривны за доллар.

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Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Эти тенденции в основном спровоцированы двумя крупными системными банками, которые особенно сильно конкурируют с небанковскими обменниками за спрос населения на валюту. Но и другие банки также вынуждены реагировать на усиление конкуренции на наличном рынке, что, в частности, отражается в разнице между курсами покупки и продажи иностранной валюты – на прошлой неделе она значительно сократилась.

На этой неделе Анна Золотько прогнозирует, что будет продолжение уже заданной тенденции. В частности, наличный курс будет толкать вниз конкуренция на рынке, хотя она не ожидает значительной динамики в течение следующих семи дней.

На мой взгляд, в ближайшие дни стоимость наличного доллара будет колебаться в рамках 37,3–37,9 гривны за доллар,

– объяснила она.

Каков курс доллара по состоянию на 8 мая

За выходные наличный доллар в банках Украины подешевел на 10 копеек для продажи и на 5 копеек для покупки. В обменниках доллар покупают на 23 копейки дешевле, а продают на 3 копейки дороже.

На черном рынке сильных изменений нет, курс купли-продажи изменился на 2–3 копейки.