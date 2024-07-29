Курс на умеренный рост: чего ждать от доллара на этой неделе

На прошлой неделе на валютном рынке наблюдались некоторые изменения, повлиявшие на курс доллара. Из-за этого прогноз на эту неделю свидетельствует о новом росте.

Что произошло на валютном рынке

Анна Золотько рассказала для 24 Канала, что ключевым событием на финансовом рынке на прошлой неделе стало заседание комитета по монетарной политике НБУ, в ходе которого было принято решение не менять учетную ставку, чтобы обеспечить курсовую и ценовую устойчивость.

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Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank Важными для валютного рынка стали и вербальные интервенции регулятора, что артикулировал готовность к дополнительным мерам для стабилизации ситуации на валютном рынке. Это, а также исчерпание эффекта повышенного спроса на валюту со стороны всех экономических агентов, которое провоцировалось ростом курса в первой половине июля, привело к ощутимому укреплению гривны во всех сегментах рынка

Котировки на валютном рынке в конце недели вплотную приблизились к отметке 41 гривна за доллар. При этом объем интервенций НБУ даже несколько сократился по сравнению с предыдущей неделей: на 165 миллионов долларов до 785 миллиона долларов.

Чего ждать на этой неделе

Золотько не отрицает, что в начале этой недели еще могут оставаться актуальными тенденции к умеренному укреплению гривны.

Хотя более релевантным с точки зрения баланса на валютном рынке выглядит диапазон 41 – 42 гривны за доллар. Однако переходная дата в середине этой недели дает основания прогнозировать рост спроса на валюту и умеренное увеличение стоимости американской валюты,

– сказала она.

Поэтому в ближайшие дни ожидается, что курс доллара на наличном рынке будет колебаться в диапазоне 41,2 – 41,8 гривны за доллар.

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