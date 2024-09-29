Октябрь начнется без стресса: чего ждать от курса доллара
29 сентября 2024, 13:38Читати новину українською
В начале октября курс доллара традиционно будет под наблюдением НБУ. Несмотря на это стоимость валюты будет колебаться.
Чего ждать от доллара
В разговоре с 24 Каналом Тарас Лесовой спрогнозировал, что валютный рынок в начале октября будет колебаться в четко определенных пределах.
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С одной стороны, все колебания будут происходить согласно устоявшейся системе и в соответствии с режимом управляемой гибкости: частые, иногда ежедневные, курсовые колебания, но с разносторонней и незначительной амплитудой, которые не будут пересекать допустимые коридоры колебаний. А, с другой стороны, благодаря валютным интервенциям, на рынке сохранится относительное равновесие между спросом и предложением.
Регулятор продолжит точечное вмешательство в курсообразование, когда это будет необходимо.
Кроме этого, не исключаем частичное влияние инерции: вполне возможно, что тренд последних дней сентября (восходящий или нисходящий) будет действовать и в первые дни октября,
– добавил Лесовой.
Поэтому ситуация будет достаточно прогнозируемой.
Основные тенденции доллара в октябре
- Коридоры валютных колебаний: 41 – 41,6 гривны за доллар (на межбанке) и 41,2 – 41,8 гривны за доллар (на наличном рынке).
- Текущие (ежедневные) курсовые колебания: межбанк – до 0,2 – 0,3 гривны, комбанки – до 0,3 – 0,5 гривны, обменные пункты – до 0,5 гривны.
- Разница между курсами покупки и продажи: межбанк – до 0,05 гривны за доллар; коммерческие банки – до 0,5 – 0,6 гривны за доллар; обменные пункты – до 0,6 – 1 гривны за доллар.
- Разница курсов покупки: комбанки – 0,2 – 0,3 гривны за доллар; обменные пункты – 0,3 – 0,5 гривны за доллар.
- Разница курсов продажи: комбанки – 0,1 – 0,2 гривны за доллар; обменные пункты – 0,3 – 0,5 гривны за доллар.
- Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка – 0,3 – 0,5 гривны.
- Средние курсовые отклонения в течение недели: до 2% от стартового курса недели.