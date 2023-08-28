Разница выросла существенно: что будет с курсом доллара в начале сентября

На прошлой неделе разница между покупкой и продажей валюты стремительно выросла. Это отразится и на тенденциях к концу этого месяца.

Что было с курсом доллара на прошлой неделе

На прошлой неделе доллар на пике достиг отметки в 38,6 гривны, а разница между курсом продаж и покупки составляла до 1 гривны. По мнению Анны Золотько, которую она высказала для 24 Канала, это может свидетельствовать о спекулятивной составляющей в августовской волне удорожания иностранной валюты.

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Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Дополнительную поддержку этим тенденциям оказало решение регулятора об отзыве лицензии у одного из крупнейших небанковских операторов обмена валют. Ситуация начала несколько успокаиваться ближе к концу недели: стоимость доллара снизилась до 38,3 – 38,4 гривны, а разница между курсами купли и продаж сократилась до 20 – 40 копеек.

Она рассказала, что динамичный рост курса в начале недели привел к ощутимому росту спроса на иностранную валюту со стороны населения. Разница между объемом приобретенной и проданной украинцами валюты в отдельные дни достигала 17 – 18 миллионов долларов.

Что будет с курсом доллара на этой неделе

Удорожание наличного доллара привело к росту популярности покупки валюты с размещением на трехмесячном депозите. Золотько считает, что это один из важных стабилизирующих факторов.

Учитывая значительную нервозность ситуации на валютном рынке и приближение переходной даты, на этой неделе на валютном рынке будет сохраняться повышенная волатильность.

– объяснила она.

По ее прогнозам, курс на наличном рынке может колебаться в широком диапазоне. 37,8 – 38,6 гривны.

Какой курс доллара 28 августа

За прошедшие сутки курс доллара упал во всех финансовых учреждениях. Например, в банках он снизился на 10 копеек, тогда как на черном рынке на 11 – 14 копеек.

В банках: покупка – 37,85 гривны, продажа – 38,6 гривны;

покупка – 37,85 гривны, продажа – 38,6 гривны; В обменниках: покупка – 37,85 гривны, продажа – 38,45 гривны;

покупка – 37,85 гривны, продажа – 38,45 гривны; На черном рынке: покупка – 38,21 гривны, продажа – 38,41 гривны.