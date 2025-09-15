Цена валют после выходных: какой курс в обменниках
- В банках курс доллара на 15 сентября составляет 41,07 гривны за покупку и 41,55 гривны за продажу.
- Зато евро установлен на уровне 48,10 гривны за покупку и 48,70 гривны за продажу.
В банках и на черном рынке доллар потерял цену, но несущественно. Зато евро меньше колебалось, но потеряло при продаже больше, чем доллар в банках. В обменниках цена при покупке наоборот выросла среди обеих валют.
Какой курс валют в банках?
- По состоянию на утро 15 сентября, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,07 гривны (-3 копейки против 12 сентября) и продажа по 41,55 гривны (-1 копейка).
- Покупка евро проходит по 48,10 гривны (без изменений), продажа – по 48,70 гривны (-12 копеек).
Что со стоимостью валют на черном рынке?
- Купить доллар можно в среднем по 41,36 гривны (-2 копейки), а продать по 41,40 гривны (-5 копеек).
- Покупка евро по 48,50 гривны (+5 копеек), а продажа по 48,65 гривны (без изменений).
По сколько курс в обменниках?
- Доллары покупают в среднем по: 41,15 гривны (+20 копеек), а продают по 41,50 гривны (без изменений), по данным finance.ua.
- Евро покупают по 48,30 (+44 копейки), а продают по 48,65 гривны (-16 копеек).
Что будет с курсом доллара?
Спрогнозировал для 24 Канала банкир Тарас Лесовой, что сейчас рынок валют сохраняет признаки свободного рынка, а когда предложение валюты вырастет на рынке, то НБУ будет иметь рычаги влияния на курсообразование.
Банкир добавил, что во второй половине сентября ожидается стабильная ситуация, а курс американской валюты будет меняться в пределах достаточно устоявшейся системы валютных изменений.
Цена на валюты с 15 по 21 сентября прогнозируются на наличном рынке – 41,15 – 41,50 гривны за доллар.
А евро будет находиться от 47,50 гривны до 49 гривен за валюту.