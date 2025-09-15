В банках и на черном рынке доллар потерял цену, но несущественно. Зато евро меньше колебалось, но потеряло при продаже больше, чем доллар в банках. В обменниках цена при покупке наоборот выросла среди обеих валют.

Какой курс валют в банках? По состоянию на утро 15 сентября, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,07 гривны (-3 копейки против 12 сентября) и продажа по 41,55 гривны (-1 копейка). Смотрите также Как огромный дефицит бюджета в России повлияет на войну: анализ ISW Покупка евро проходит по 48,10 гривны (без изменений), продажа – по 48,70 гривны (-12 копеек). Что со стоимостью валют на черном рынке? Купить доллар можно в среднем по 41,36 гривны (-2 копейки), а продать по 41,40 гривны (-5 копеек).

(-2 копейки), а продать по (-5 копеек). Покупка евро по 48,50 гривны (+5 копеек), а продажа по 48,65 гривны (без изменений). По сколько курс в обменниках? Доллары покупают в среднем по: 41,15 гривны (+20 копеек), а продают по 41,50 гривны (без изменений), по данным finance.ua.

(+20 копеек), а продают по (без изменений), по данным finance.ua. Евро покупают по 48,30 (+44 копейки), а продают по 48,65 гривны (-16 копеек). Что будет с курсом доллара? Спрогнозировал для 24 Канала банкир Тарас Лесовой, что сейчас рынок валют сохраняет признаки свободного рынка, а когда предложение валюты вырастет на рынке, то НБУ будет иметь рычаги влияния на курсообразование.

Банкир добавил, что во второй половине сентября ожидается стабильная ситуация, а курс американской валюты будет меняться в пределах достаточно устоявшейся системы валютных изменений.

Цена на валюты с 15 по 21 сентября прогнозируются на наличном рынке – 41,15 – 41,50 гривны за доллар.

А евро будет находиться от 47,50 гривны до 49 гривен за валюту.