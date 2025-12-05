Курс доллара в обменниках обвалился: почему валюту больше нельзя сдать по 42 гривны

Смотрите также Крупнейший донор Фонда поддержки энергетики: страна ЕС выделяет Украине новую помощь

Ситуация в энергосистеме влияет на моральное состояние украинцев, а потому граждане пристально следят за рисками, которые связаны с валютным рынком сейчас. Как прогнозирует для 24 Канала банкир из Глобус Банка Тарас Лесовой, часть населения будет пытаться на этом фоне вложить средства в более стабильные валюты.

Сейчас только НБУ может удержать рынок валют от проседания, а потому монетарная политика регулятора в дальнейшем будет направлена на поддержку гривны.

Также будет продолжаться реализация режима управляемой гибкости, а это значит, что валютные интервенции будут происходить для максимального насыщения спроса. Поэтому на следующей неделе они не превысят 800 миллионов долларов.