Курс долара в обмінниках обвалився: чому валюту більше не можна здати по 42 гривні

Дивіться також Найбільший донор Фонду підтримки енергетики: країна ЄС виділяє Україні нову допомогу

Ситуація в енергосистемі впливає на моральний стан українців, а тому громадяни пильно стежать за ризиками, які пов'язані з валютним ринком зараз. Як прогнозує для 24 Каналу банкір з Глобус Банку Тарас Лєсовий, частина населення намагатиметься на цьому фоні вкласти кошти в більш стабільні валюти.

Наразі лише НБУ може втримати ринок валют від просідання, а тому монетарна політика регулятора надалі спрямовуватиметься на підтримку гривні.

Також триватиме реалізація режиму керованої гнучкості, а це означає, що валютні інтервенції відбуватимуться для максимального насичення попиту. Відтак наступного тижня вони не перевищать 800 мільйонів доларів.