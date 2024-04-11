Доллар резко подешевел: где цена опустилась существеннее всего

Пока в банках и на черном рынке американская валюта незначительно подорожала, в обменниках произошел существенный спад стоимости на 20 копеек за последние сутки.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 11 апреля, по данным Минфина, покупка банками наличного доллара составляет в среднем 38,90 гривны (+5 копеек против 10 апреля), а продажа – 39,37 гривны (+2 копейки).

Читайте также Украина расплачивается за неисправность глобальной системы: готовы ли кредиторы "простить" долги

Покупка наличного евро в среднем осуществляется по 42,20 гривны (без изменений), а продажа – в среднем за 42,90 гривны (без изменений).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 39,30 гривны (+5 копеек), а продажа – 39,38 гривны (+3 копейки).

(+5 копеек), а продажа – (+3 копейки). Евро покупают по 42,65 гривны (-11 копеек), а продают за 42,86 гривны (-7 копеек).

Курс в обменниках

Обменники покупают доллар в среднем за 38,68 гривны (-20 копеек), а продают – за 39,43 гривны (+6 копеек), по данным finance.ua.

(-20 копеек), а продают – за (+6 копеек), по данным finance.ua. Евро колебалось на уровне: покупка – 42,32 гривны (-18 копеек), а продажа – 42,95 гривны (-4 копейки).

Доллар на следующую неделю

Банкир Тарас Лесовой в комментарии 24 Канала рассказал, что до Пасхи еще далеко, поэтому вряд ли на наличном рынке возникнет повышенный спрос, или предложение.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Сейчас нельзя исключать возможности периодических всплесков покупателей, которые могут вызвать совершенно разные факторы, от чисто "военных", до "курсовой выгоды". Еще важный момент, который касается главным образом ежедневных курсовых изменений или "конкуренции" курсов на наличном рынке.

Лесовой добавляет, что есть большая вероятность того, что основные показатели рынка останутся в пределах предыдущих нескольких недель – то есть будет действовать система валютных изменений, которая не предусматривает каких-то необычных, радикальных изменений.

На следующую неделю валютные коридоры могут быть: на межбанке 39 – 40 гривен за доллар и 42 – 43,5 гривны за евро, на наличном рынке 39 – 40 гривен за доллар и 41 – 43,5 гривны за евро.