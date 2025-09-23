Как спрогнозировал для 24 Канала банкир из Глобус Банка Тарас Лесовой, на рынок будут влиять факторы, среди которых объем ожидаемой и подтвержденной макрофинансовой поддержки Украины на 2026 год.

Более того, рынок будет зависеть также и от формирования бюджета на 2026 год, где важным будет не только разрыв между расходами и доходами бюджета, который гипотетически может покрыть макрофин, но и заложенный средневзвешенный курс доллара.