Какой курс валют в банках?
- По состоянию на утро 23 сентября, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,10 гривны (+7 копеек против 22 сентября) и продажа по 41,60 гривны (+5 копеек).
Смотрите также НБУ продал на 47% больше валюты: как это повлияло на курс доллара
- Покупка евро проходит по 48,40 гривны (+15 копеек), продажа – по 49,10 гривны (+20 копеек).
Что со стоимостью валют на черном рынке?
- Купить доллар можно в среднем по 41,34 гривны (-1 копейка), а продать по 41,33 гривны (+3 копейки).
- Покупка евро по 48,72 гривны (+7 копеек), а продажа по 48,92 гривны (+9 копеек).
По сколько курс в обменниках?
- Доллары покупают в среднем по: 41,16 гривны (+40 копеек), а продают по 41,50 гривны (+9 копеек), по данным finance.ua.
- Евро покупают по 48,66 гривны (+32 копейки), а продают по 49 гривен (+12 копеек).
Что будет с курсом евро на этой неделе?
Как спрогнозировал для 24 Канала банкир из Глобус Банка Тарас Лесовой, на рынок будут влиять факторы, среди которых объем ожидаемой и подтвержденной макрофинансовой поддержки Украины на 2026 год.
Более того, рынок будет зависеть также и от формирования бюджета на 2026 год, где важным будет не только разрыв между расходами и доходами бюджета, который гипотетически может покрыть макрофин, но и заложенный средневзвешенный курс доллара.
Ожидается, что с 22 по 28 сентября на межбанке евро будет в диапазоне 47,5 – 49 гривен, а на наличном рынке – 48 – 49,5 гривны.