Як спрогнозував для 24 Каналу банкір з Глобус Банку Тарас Лєсовий, на ринок впливатимуть фактори, серед яких є обсяг очікуваної та підтвердженої макрофінансової підтримки України на 2026 рік.

Ба більше, ринок залежатиме також і від формування бюджету на 2026 рік, де важливим буде не лише розрив між видатками та доходами бюджету, який гіпотетично може покрити макрофін, а й закладений середньозважений курс долара.