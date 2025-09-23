Валюти подорожчали всюди: ціна на долар і євро в обмінниках та банках
- Долар у банках подорожчав на купівлю до 41,10 гривні та на продаж до 41,60 гривні.
- А євро в обмінниках виросло в ціні на купівлю до 48,66 гривні та на продаж до 49 гривень.
За останню добу долар виріс як в банках, так і обмінниках при купівлі та продажу. Найсуттєвіше валюта показала ріст в обмінниках. Євро також виросло найбільше в обмінниках, втім ціна змінилася ще й в банках.
Який курс валют у банках?
- Станом на ранок 23 вересня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,10 гривні (+7 копійок проти 22 вересня) та продаж по 41,60 гривні (+5 копійок).
Дивіться також НБУ продав на 47% більше валюти: як це вплинуло на курс долара
- Купівля євро проходить по 48,40 гривні (+15 копійок), продаж – по 49,10 гривні (+20 копійок).
Що з вартістю валют на чорному ринку?
- Купити долар можна в середньому по 41,34 гривні (-1 копійка), а продати по 41,33 гривні (+3 копійки).
- Купівля євро по 48,72 гривні (+7 копійок), а продаж по 48,92 гривні (+9 копійок).
По скільки курс в обмінниках?
- Долари купують у середньому по: 41,16 гривні (+40 копійок), а продають по 41,50 гривні (+9 копійок), за даними finance.ua.
- Євро купують по 48,66 гривні (+32 копійки), а продають по 49 гривень (+12 копійок).
Що буде з курсом євро цього тижня?
Як спрогнозував для 24 Каналу банкір з Глобус Банку Тарас Лєсовий, на ринок впливатимуть фактори, серед яких є обсяг очікуваної та підтвердженої макрофінансової підтримки України на 2026 рік.
Ба більше, ринок залежатиме також і від формування бюджету на 2026 рік, де важливим буде не лише розрив між видатками та доходами бюджету, який гіпотетично може покрити макрофін, а й закладений середньозважений курс долара.
Очікується, що з 22 по 28 вересня на міжбанку євро буде в діапазоні 47,5 – 49 гривень, а на готівковому ринку – 48 – 49,5 гривні.