Доллар резко опустился в обменниках: цена снова упала ниже 37 гривен

2 июня 2023, 09:53
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В сутки американская валюта опустилась в обменниках на 37 копеек, а евро – на 38 копеек. Это новый рекорд за несколько последних недель. Происходит спад стоимости и на черном рынке, однако он не столь существенен.

Курс валют в банках

  • По данным "Минфина", 2 июня наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 37,10 гривны (-5 копеек против 1 июня), а купить за 37,55 гривны (без изменений).

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  • Наличное евро банки покупают за 40,00 гривны (без изменений), а продают в среднем по 40,60 гривны (без изменений).

Курс в обменниках

  • В обменниках покупают доллар США в среднем по 36,75 гривны (-37 гривен), а продают – за 37,45 гривны (+5 копеек), по данным finance.ua.
  • Евро колеблется на уровне: покупка – 39,70 гривны (-38 копеек), а продажа – 40,50 гривны (+9 копеек).

Курс на черном рынке

  • На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,20 гривны (-15 копеек), а продажа – 37,37 гривны (-8 копеек).
  • Евро покупают по 40,20 гривны (-6 копеек), а продают за 40,40 гривны (-5 копеек).

Каким будет курс на следующей неделе

В комментарии 24 Каналу банкир Тарас Лесовой заявляет, что на следующую неделю курс будет колебаться в районе 0,5 гривны.

Тарас Лесной

Начальник департамента казначейства ГЛОБУС БАНКА

На наличном валютном рынке сохранится достаточно стабильная и прогнозируемая ситуация: курс доллара будет находиться в пределах 37 – 38 гривен, а евро – 40 – 41 гривен. Собственно такой курсовой диапазон наблюдается за последние несколько недель. Кроме того, ежедневные колебания курсов будут незначительными: на примере начала месяца можем предположить, что они составят в среднем 0,3 – 0,5 гривен.

Влияет на валюту на следующей неделе несколько факторов:

  • наполнение бюджета за счет экспортных поступлений, внутренних налогов, а также макрофина;
  • баланса предложения и спроса на наличную валюту


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Автор: Валерія Городинська