Доллар дальше летит вниз: какой курс в обменниках и банках
12 мая 2023, 09:50Читати новину українською
Через сутки американская валюта снова опустилась. Самое существенное – в обменниках. Евро тоже подхватило тенденцию на убыль и резко упало на черном рынке.
Курс валют в банках
- По данным "Минфина", 12 мая наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 37,40 гривны (-5 копеек против 11 мая), а купить за 37,82 гривны (+3 копейки).
Читайте также Курс доллара летом будет иметь два пути: какой из них ведет к удешевлению
- Наличное евро банки покупают за 41 гривну (-5 копеек), а продают в среднем по 41,60 гривны (без изменений).
Курс в обменниках Украины
- В обменниках покупают доллар США в среднем по 37,40 гривны (-8 копеек), а продают – за 37,79 гривны (+3 копеек), по данным finance.ua.
- Евро колеблется на уровне: покупка – 41 гривна (-8 копеек), а продажа – 41,44 гривны (+4 копейки).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,65 гривны (-1 копейка), а продажа – 37,74 гривны (-1 копейка).
- Евро покупают по 41,20 гривны (-18 копеек), а продают за 41,40 гривны (-10 копеек).
Курс летом: есть два пути
В комментарии 24 Канала экономический эксперт Борис Кушнирук рассказал, что этим летом гривна может снова укрепиться, однако при определенных условиях:
- Если произойдет плановая девальвация нацвалюты, это может привести к соответствующему обесценению наличной гривны к доллару.
- Впрочем, если это решение будет оттягиваться до июля, то в июне ситуация с курсом будет такая же, что и сейчас.