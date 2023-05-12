Доллар дальше летит вниз: какой курс в обменниках и банках

Через сутки американская валюта снова опустилась. Самое существенное – в обменниках. Евро тоже подхватило тенденцию на убыль и резко упало на черном рынке.

Курс валют в банках

По данным "Минфина", 12 мая наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 37,40 гривны (-5 копеек против 11 мая), а купить за 37,82 гривны (+3 копейки).

Читайте также Курс доллара летом будет иметь два пути: какой из них ведет к удешевлению

Наличное евро банки покупают за 41 гривну (-5 копеек), а продают в среднем по 41,60 гривны (без изменений).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем по 37,40 гривны (-8 копеек), а продают – за 37,79 гривны (+3 копеек), по данным finance.ua.

(-8 копеек), а продают – за (+3 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 41 гривна (-8 копеек), а продажа – 41,44 гривны (+4 копейки).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,65 гривны (-1 копейка), а продажа – 37,74 гривны (-1 копейка).

(-1 копейка), а продажа – (-1 копейка). Евро покупают по 41,20 гривны (-18 копеек), а продают за 41,40 гривны (-10 копеек).

Курс летом: есть два пути

В комментарии 24 Канала экономический эксперт Борис Кушнирук рассказал, что этим летом гривна может снова укрепиться, однако при определенных условиях: