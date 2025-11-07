Доллар показывает рост цены: где валюту выгоднее сдавать сегодня
- Покупка и продажа доллара в банках остались без изменений на уровне 41,80 и 42,27 гривны соответственно.
- Курс покупки доллара обменниками вырос на 14 копеек до 41,57 гривны, а продажа – на 4 копейки до 42,21 гривны.
Пока в банках доллар и евро за последние сутки существенно не изменились, только европейская валюта показала рост в 5 копеек, то в обменниках курс покупки и продажи наоборот вырос. А особый рост произошел по доллару.
Какой курс валют в банках?
- По состоянию на утро 7 ноября, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,80 гривны (без изменений по сравнению с 6 ноября) и продажа по 42,27 гривны (без изменений).
- Покупка евро проходит по 48,15 гривны (+5 копеек), продажа – по 48,80 гривны (без изменений).
Что со стоимостью валют на черном рынке?
- Купить доллар можно в среднем по 42,14 гривны (-1 копейка), а продать по 42,15 гривны (без изменений).
- Покупка евро по 48,65 гривны (+10 копеек), а продажа по 48,75 гривны (-4 копейки).
По сколько курс в обменниках?
- Доллары покупают в среднем по: 41,57 гривны (+14 копеек), а продают по 42,21 гривны (+4 копейки), по данным finance.ua.
- Евро покупают по 48,40 гривны (+5 копеек), а продают по 49,05 гривны (+8 копеек).
Какая валюта выгоднее: доллар или евро?
В комментарии для 24 Канала финансовый аналитики Андрей Шевчишин рассказал, что доллар может подорожать. Кроме того, в октябре и ноябре спрос населения и бизнеса на иностранную валюту растет. Но несмотря на это Шевчишин добавляет, что покупка доллара и евро в контексте сбережений является менее доходной, чем государственные облигации.
Зато экономист Ярослав Жалило говорит для 24 Канала, что стоит ориентироваться на курс евро, потому что он больше влияет на ситуацию в стране. было ориентироваться на курс евро, ведь Украина находимся в непосредственной связи с еврозоной и получает средства от Евросоюза в виде помощи.