Доллар показывает рост цены: где валюту выгоднее сдавать сегодня

В комментарии для 24 Канала финансовый аналитики Андрей Шевчишин рассказал, что доллар может подорожать. Кроме того, в октябре и ноябре спрос населения и бизнеса на иностранную валюту растет. Но несмотря на это Шевчишин добавляет, что покупка доллара и евро в контексте сбережений является менее доходной, чем государственные облигации.

Зато экономист Ярослав Жалило говорит для 24 Канала, что стоит ориентироваться на курс евро, потому что он больше влияет на ситуацию в стране. было ориентироваться на курс евро, ведь Украина находимся в непосредственной связи с еврозоной и получает средства от Евросоюза в виде помощи.