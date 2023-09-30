Все зависит от поддержки Запада: что будет с курсом доллара в октябре

В октябре курс доллара не будет сильно колебаться, несмотря на ожидания некоторых экспертов. Регулятор надежно контролирует рынок валют.

Что будет с курсом доллара в октябре

По мнению экономиста Владимира Дубровского, в октябре стоимость валюты в обменниках не будет сильно колебаться. У НБУ есть все инструменты для того, чтобы не допустить сильных изменений на рынке.

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Владимир Дубровский Экономист Плюс-минус десяток копеек. Но сильных колебаний быть не должно. Инфляция государственной валюты замедляется. Но Нацбанк считает, что потенциал этого замедления уже исчерпывается. Сейчас гривня входит в нормальные пределы. Причин для ускорения или замедления нет.

Также он добавил, что пока Запад поддерживает Украину, существенных изменений ждать не стоит, потому что резервы под контролем, а валюта регулярно поступает.

Стоит ли накапливать валюту осенью

Олег Пендзин посоветовал украинцам вкладывать деньги в краткосрочные гривневые депозиты, которые принесут прибыль Сейчас не ожидается девальвация гривны выше 39 гривен за доллар в покупке.

Олег Пендзин Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Купленные сейчас доллары или евро будут лежать до конца года мертвым грузом "под одеялом", а каждая тысяча гривен на депозите принесет прибыль по меньшей мере в 10 гривен в месяц.

В то же время финансовый эксперт Андрей Шевчишин посоветовал накапливать валюту для тех, кто хочет хранить ее долгосрочно, потому что она дешевеет. Выгоднее всего будет купить в банке безналичные доллары и держать их на счете или сразу обналичивать.