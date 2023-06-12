Курс изменится: преодолеет ли доллар психологическую отметку в ближайшие дни

Стоимость наличной валюты в банках превышает курс в обменниках. Ситуация достаточно необычная для рынка, а потому ожидаются определенные курсовые изменения.

Что будет с курсом доллара

Как рассказала 24 каналу банкирша Анна Золотько, сложившаяся ситуация приведет к определенному росту курса наличного доллара, а также оживлению спроса на него со стороны населения. По ее прогнозу, в период с 12 по 18 июня он будет находиться в диапазоне от 36,9 до 37,5 гривны.

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Впрочем, отмечает банкирша, предпосылок для значительного подорожания доллара в середине месяца нет.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Как и ожидалось, преодолеть психологическую отметку в 37 гривен за доллар наличный курс на прошлой неделе так и не смог. И вряд ли это удастся в ближайшие дни.

Курс пытались развернуть

В то же время, отметила Золотько, в течение 5 – 11 июня "на наличном валютном рынке было сделано 2 попытки развернуть курсовый тренд". Сделать это хотели для стимулирования "хоть и небольшого" удорожания доллара.

Впрочем, обе попытки провалились – и по итогам недели гривна даже несколько укрепилась. Причины:

слабый спрос;

увеличение предложения иностранной валюты

По данным Национального банка, уже несколько уикендов подряд украинцы больше продают валюты, чем покупают. В большинстве своем этот тренд является результатом очередной волны укрепления гривны, которая стимулирует продажу валюты и уменьшает спрос,

– объяснила банкирша.

Какой курс сегодня

По состоянию на утро 12 июня банки продавали доллар по 37,3 гривны, а покупали по 36,9 гривны.

продавали доллар по 37,3 гривны, а покупали по 36,9 гривны. Обменники – по 37,22 гривны и 36,85 гривны соответственно.

– по 37,22 гривны и 36,85 гривны соответственно. На черном рынке курс установили на уровне 37,05 грн в покупке и 37,15 грн в продаже.