Курс изменится: преодолеет ли доллар психологическую отметку в ближайшие дни
Стоимость наличной валюты в банках превышает курс в обменниках. Ситуация достаточно необычная для рынка, а потому ожидаются определенные курсовые изменения.
Что будет с курсом доллара
Как рассказала 24 каналу банкирша Анна Золотько, сложившаяся ситуация приведет к определенному росту курса наличного доллара, а также оживлению спроса на него со стороны населения. По ее прогнозу, в период с 12 по 18 июня он будет находиться в диапазоне от 36,9 до 37,5 гривны.
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Впрочем, отмечает банкирша, предпосылок для значительного подорожания доллара в середине месяца нет.
Как и ожидалось, преодолеть психологическую отметку в 37 гривен за доллар наличный курс на прошлой неделе так и не смог. И вряд ли это удастся в ближайшие дни.
Курс пытались развернуть
В то же время, отметила Золотько, в течение 5 – 11 июня "на наличном валютном рынке было сделано 2 попытки развернуть курсовый тренд". Сделать это хотели для стимулирования "хоть и небольшого" удорожания доллара.
Впрочем, обе попытки провалились – и по итогам недели гривна даже несколько укрепилась. Причины:
- слабый спрос;
- увеличение предложения иностранной валюты
По данным Национального банка, уже несколько уикендов подряд украинцы больше продают валюты, чем покупают. В большинстве своем этот тренд является результатом очередной волны укрепления гривны, которая стимулирует продажу валюты и уменьшает спрос,
– объяснила банкирша.
Какой курс сегодня
- По состоянию на утро 12 июня банки продавали доллар по 37,3 гривны, а покупали по 36,9 гривны.
- Обменники – по 37,22 гривны и 36,85 гривны соответственно.
- На черном рынке курс установили на уровне 37,05 грн в покупке и 37,15 грн в продаже.