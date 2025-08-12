Официальный курс доллара изменился, ведь НБУ повысил стоимость валюты на 6 копеек. Зато евро вообще не изменилось в цене за последние сутки. Однако завтра, 13 августа, больше всего изменится именно европейская валюта.

Что с официальным курсом валют?

Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 41,44 гривны. То есть цена американской валюты выросла на 6 копеек против 11 августа. Официальный курс евро составляет 48,19 гривны, то есть цена не изменилась, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

По состоянию на 13 августа курс валют будет таким:

доллар – 41,42 гривны;

евро – 48,07 гривны.

Какой курс доллара на наличном рынке?

По состоянию на 12 августа курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках: покупка – 41,20 гривны , продажа – по 41,70 гривны ,

, продажа – по , на черном рынке: покупка – 41,50 гривны , продажа – по 41,50 гривны ,

, продажа – по , в обменниках: покупка – по по 41,04 гривны, продажа – по 41,61 гривны.

По сколько будет доллар на этой неделе?

По прогнозам банкира Тараса Лесового для 24 Канала, диапазон цены американской валюты будет на уровне 41,6 – 41 гривен. Кроме того, на курс будут влиять действия НБУ, однако из-за сезона жатвы дешо может измениться.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Сезон жатвы может "естественным путем" выровнять спрос и предложение на валюту, ведь обычно в этот период аграрии реализуют избыток валюты для закупки топлива и других материалов.

Поэтому, это может несколько замедлить реакцию регулятора на рынке, а значит, колебания могут быть более существенными, но прогнозируемыми.