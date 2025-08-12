Что с официальным курсом валют?
Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 41,44 гривны. То есть цена американской валюты выросла на 6 копеек против 11 августа. Официальный курс евро составляет 48,19 гривны, то есть цена не изменилась, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
По состоянию на 13 августа курс валют будет таким:
- доллар – 41,42 гривны;
- евро – 48,07 гривны.
Какой курс доллара на наличном рынке?
По состоянию на 12 августа курс доллара на наличном рынке составлял:
- в банках: покупка – 41,20 гривны, продажа – по 41,70 гривны,
- на черном рынке: покупка – 41,50 гривны, продажа – по 41,50 гривны,
- в обменниках: покупка – по по 41,04 гривны, продажа – по 41,61 гривны.
По сколько будет доллар на этой неделе?
По прогнозам банкира Тараса Лесового для 24 Канала, диапазон цены американской валюты будет на уровне 41,6 – 41 гривен. Кроме того, на курс будут влиять действия НБУ, однако из-за сезона жатвы дешо может измениться.
Сезон жатвы может "естественным путем" выровнять спрос и предложение на валюту, ведь обычно в этот период аграрии реализуют избыток валюты для закупки топлива и других материалов.
Поэтому, это может несколько замедлить реакцию регулятора на рынке, а значит, колебания могут быть более существенными, но прогнозируемыми.