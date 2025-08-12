Що з офіційним курсом валют?

Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 41,44 гривні. Тобто ціна американської валюти виросла на 6 копійок проти 11 серпня. Офіційний курс євро становить 48,19 гривні, тобто ціна не змінилася, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Станом на 13 серпня курс валют буде таким:

долар – 41,42 гривні;

євро – 48,07 гривні.

Який курс долара на готівковому ринку?

Станом на 12 серпня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках: купівля – 41,20 гривні , продаж – по 41,70 гривні ,

, продаж – по , на чорному ринку: купівля – 41,50 гривні , продаж – по 41,50 гривні ,

, продаж – по , в обмінниках: купівля – по 41,04 гривні, продаж – по 41,61 гривні.

По скільки буде долар цього тижня?

За прогнозами банкіра Тараса Лєсового для 24 Каналу, діапазон ціни американської валюти буде на рівні 41,6 – 41 гривень. Крім того, на курс впливатимуть дії НБУ, однак через сезон жнив дешо може змінитися.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Сезон жнив може "природним шляхом" вирівняти попит і пропозицію на валюту, адже зазвичай в цей період аграрії реалізують надлишок валюти для закупівлі пального та інших матеріалів.

Відтак, це може дещо сповільнити реакцію регулятора на ринку, а отже, коливання можуть бути суттєвішими, але прогнозованими.