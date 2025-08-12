Долар показує ріст: як змінився офіційний курс
- НБУ підвищив офіційний курс долара на 6 копійок до 41,44 гривні, курс євро залишився без змін на рівні 48,19 гривні.
- Прогнози банкіра Тараса Лєсового передбачають, що курс долара буде коливатися в діапазоні 41,6 – 42 гривень, враховуючи вплив НБУ та сезон жнив.
Офіційний курс долара змінився, адже НБУ підвищив вартість валюти на 6 копійок. Натомість євро взагалі не змінилося в ціні за останню добу. Однак завтра, 13 серпня, найбільше зміниться саме європейська валюта.
Що з офіційним курсом валют?
Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 41,44 гривні. Тобто ціна американської валюти виросла на 6 копійок проти 11 серпня. Офіційний курс євро становить 48,19 гривні, тобто ціна не змінилася, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
Станом на 13 серпня курс валют буде таким:
- долар – 41,42 гривні;
- євро – 48,07 гривні.
Який курс долара на готівковому ринку?
Станом на 12 серпня курс долара на готівковому ринку становив:
- у банках: купівля – 41,20 гривні, продаж – по 41,70 гривні,
- на чорному ринку: купівля – 41,50 гривні, продаж – по 41,50 гривні,
- в обмінниках: купівля – по 41,04 гривні, продаж – по 41,61 гривні.
По скільки буде долар цього тижня?
За прогнозами банкіра Тараса Лєсового для 24 Каналу, діапазон ціни американської валюти буде на рівні 41,6 – 41 гривень. Крім того, на курс впливатимуть дії НБУ, однак через сезон жнив дешо може змінитися.
Сезон жнив може "природним шляхом" вирівняти попит і пропозицію на валюту, адже зазвичай в цей період аграрії реалізують надлишок валюти для закупівлі пального та інших матеріалів.
Відтак, це може дещо сповільнити реакцію регулятора на ринку, а отже, коливання можуть бути суттєвішими, але прогнозованими.