Доллар и евро подорожали: какие курсы валют
- Официальный курс доллара США составляет 41,37 гривны, а евро – 48,80 гривны, при этом цена евро выросла на 7 копеек.
- На 25 сентября официальный курс доллара будет 41,41 гривны, а евро – 48,65 гривны.
Официальные валюты выросли в цене за последние сутки. Больше всего выросло евро – 7 копеек. Зато на завтра цены обеих валют вырастут еще больше.
Что с официальным курсом валют?
Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 41,37 гривны. То есть цена американской валюты упала на 1 копейку против 23 сентября. Официальный курс евро составляет 48,80 гривны, то есть цена выросла на 7 копеек, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
По состоянию на 25 сентября курс валют будет таким:
- доллар – 41,41 гривны;
- евро – 48,65 гривны.
Какой курс доллара на наличном рынке?
По состоянию на 24 сентября курс доллара на наличном рынке составлял:
- в банках по данным "Минфина": покупка – 41,10 гривны, продажа – по 41,65 гривны,
- на черном рынке: покупка – 41,35 гривны, продажа – по 41,40 гривны,
- в обменниках по данным finance.ua: покупка – по 40,78 гривны, продажа – по 41,46 гривны.
Какие тенденции на рынке валют Украины в сентябре?
Банкир из Глобус Банка Тарас Лесовой в разговоре с 24 Каналом спрогнозировал, что на этой неделе на рынок валют будут влиять такие факторы, как геополитическая ситуация, инфляционные показатели, состояние экономики, объемы макрофинансовой поддержки.
Зато режим "управляемой гибкости" позволяет удовлетворять спрос и сдерживать риски неконтролируемого роста курсов.
По прогнозам, курс доллара в краткосрочной перспективе будет находиться в пределах 41,2 – 41,5 гривени, а евро вряд ли превысит отметку в 49 гривен.