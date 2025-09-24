Офіційні валюти виросли в ціні за останню добу. Найбільше зросло євро – 7 копійок. Натомість на завтра ціни обох валют зростуть ще більше.

Що з офіційним курсом валют? Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 41,37 гривні. Тобто ціна американської валюти впала на 1 копійку проти 23 вересня. Офіційний курс євро становить 48,80 гривні, тобто ціна виросла на 7 копійок, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ. Дивіться також Ілюзія великої угоди: чому меморандум щодо "Сили Сибіру-2" не означає його будівництво Станом на 25 вересня курс валют буде таким: долар – 41,41 гривні;

євро – 48,65 гривні. Який курс долара на готівковому ринку? Станом на 24 вересня курс долара на готівковому ринку становив: у банках за даними "Мінфіну": купівля – 41,10 гривні , продаж – по 41,65 гривні ,

, продаж – по , на чорному ринку: купівля – 41,35 гривні , продаж – по 41,40 гривні ,

, продаж – по , в обмінниках за даними finance.ua: купівля – по 40,78 гривні, продаж – по 41,46 гривні. Які тенденції на ринку валют України у вересні? Банкір з Глобус Банку Тарас Лєсовий у розмові з 24 Каналом спрогнозував, що цього тижня на ринок валют впливатимуть такі фактори, як геополітична ситуація, інфляційні показники, стан економіки, обсяги макрофінансової підтримки.

Натомість режим "керованої гнучкості" дозволяє задовольняти попит і стримувати ризики неконтрольованого зростання курсів.

За прогнозами, курс долара у короткостроковій перспективі перебуватиме в межах 41,2 – 41,5 гривні, а євро навряд чи перевищить позначку у 49 гривень.