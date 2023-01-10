Официальный курс евро прыгнул к историческому максимуму

Утром, 10 января, официальный курс евро составил 39 гривен. За сутки европейская валюта подорожала немного больше, чем на 70 копеек.

Евро перевалило за 39 гривен

Европейская валюта 10 января подорожала на 71 копейку. Это впервые за долгий период, когда евро достиг такого максимума.

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только вчера, 9 января, евро не превышало 38,5 гривны. К закрытию межбанка валюта добавила 21 копейку в покупке и 22 копейки в продаже. А сегодня, по данным НБУ, официальный курс установили

Последний столь стремительный рост цены евро произошел еще в прошлом году, в июле – с почти 30 гривен за евро до 37 гривен.

Изменился ли курс доллара

Американская валюта наоборот снизилась в цене. Наличный доллар подешевел в обменниках и черном рынке.

В обменниках доллар в среднем можно купить за 40,45 гривны (-2 копейки против 9 января), а продать – за 40,70 гривны (-13 копеек), по данным finance.ua.

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,54 гривны (-6 копеек), а продажа – 40,65 гривны (-10 копеек).

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Кроме того, в комментарии 24 Канала банкирша Анна Золотько рассказала, что на этой неделе национальная валюта должна укрепиться. Ведь период массированных выплат зарплат остался позади, так что источников дополнительного спроса на валюту со стороны физических лиц становится меньше.

Следовательно, ближайшие 7 дней курс доллара на наличном рынке будет колебаться в пределах диапазона 40,10 – 40,90 гривен за доллар.