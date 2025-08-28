Официальное евро снова резко упало в цене
- Официальный курс евро снизился на 38 копеек до 47,88 гривны, а курс доллара упал на 8 копеек до 41,32 гривны.
- Банкир Анна Золотько прогнозирует, что движение гривны до начала сентября останется стабильным, не превышая 1,5%.
За последние сутки НБУ установил курсы валюты, цена которых отличалась от предыдущего показателя. Следовательно, доллар потерял всего 6 копеек, а вот евро – едва ли не 40 копеек.
Что с официальным курсом валют?
Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 41,32 гривны. То есть цена американской валюты упала на 8 копейки против 27 августа. Официальный курс евро составляет 47,88 гривны, то есть цена упала на 38 копейки, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
По состоянию на 29 августа курс валют будет таким:
- доллар – 41,26 гривны;
- евро – 48,13 гривны.
Какой курс доллара на наличном рынке?
По состоянию на 28 августа курс доллара на наличном рынке составлял:
- в банках: покупка – 41,10 гривны, продажа – по 41,65 гривны,
- на черном рынке: покупка – 41,44 гривны, продажа – по 41,44 гривны,
- в обменниках: покупка – по по 40,96 гривны, продажа – по 41,43 гривны.
Чего ждать на рынке валют?
Как рассказала для 24 Канала банкир Анна Золотько, в конце августа – начале сентября движение гривны будет неизменным по сравнению с предыдущими неделями, а значит, он не превысит 1,5%.
Золотько напоминает, что на прошлой неделе скачки курса не наблюдались.
Поэтому, в начале недели курс был на уровне 41,34 гривны за доллар, а в конце рабочей недели – 41,21 гривны за доллар.
Зато на межбанке торги колебались: сначала происходило ослабление гривны в начале прошлой недели, а затем укрепление и заметное ослабление в дальнейшем.