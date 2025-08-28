За останню добу НБУ встановив курси валюти, ціна яких відрізнялася від попереднього показника. Відтак, долар втратив всього 6 копійок, а от євро – ледь не 40 копійок.

Що з офіційним курсом валют?

Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 41,32 гривні. Тобто ціна американської валюти впала на 8 копійки проти 27 серпня. Офіційний курс євро становить 47,88 гривні, тобто ціна впала на 38 копійки, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Станом на 29 серпня курс валют буде таким:

долар – 41,26 гривні;

євро – 48,13 гривні.

Який курс долара на готівковому ринку?

Станом на 28 серпня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках: купівля – 41,10 гривні , продаж – по 41,65 гривні ,

, продаж – по , на чорному ринку: купівля – 41,44 гривні , продаж – по 41,44 гривні ,

, продаж – по , в обмінниках: купівля – по 40,96 гривні, продаж – по 41,43 гривні.

Чого чекати на ринку валют?

Як розповіла для 24 Каналу банкірка Ганна Золотько, наприкінці серпня – на початку вересня рух гривні буде незмінним порівняно з попередніми тижнями, а отже, він не перевищить 1,5%.

Золотько нагадує, що минулого тижня стрибки курсу не спостерігалися.

Ганна Золотько Член правління, директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Відтак, на початку тижня курс був на рівні 41,34 гривні за долар, а наприкінці робочого тижня – 41,21 гривні за долар.

Натомість на міжбанку торги коливалися: спочатку відбувалося послаблення гривні на початку минулого тижня, а потім укріплення та помітне ослаблення надалі.