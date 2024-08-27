Курс евро установил новый максимум: сколько стоит сейчас купить валюту

Официальный курс евро пересек новую "психологическую" границу. Следовательно, многих украинцев интересует, что будет с курсом европейской валюты до конца недели.

Официальный курс евро пересек новую границу

По состоянию на 27 августа, курс НБУ пересек новую "психологическую" границу – в 46,18 гривны за евро. В то же время по данным "Минфина", покупка евро происходит по 45,80 гривны, а продажа осуществляется по 46,45 гривны. То есть, валюта прибавила 20 – 25 копеек в стоимости соответственно.

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А вот в обменниках евро покупают по 46 гривен, а продают – по 46,40 гривны. Впрочем, на черном рынке покупка евро несколько дешевле – по 46 гривен, а продажа по 46,19 гривны. Таким образом, покупка 100 евро в среднем будет колебаться от 4 619 гривен на черном рынке – до 4 645 гривен на межбанке.

Что будет с курсом евро до конца недели

Как утверждает в разговоре с 24 Каналом Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства ГЛОБУС БАНКА, неделя не принесет существенных изменений на валютном рынке Украины.

Заметьте! Лесовой прогнозирует, что курс евро на наличном рынке будет колебаться в пределах 43,5 – 46,5 гривны, а на межбанковском – 43,5 – 45,5 гривны.

Эксперт отмечает, что рынок продолжит адаптироваться к новым курсовым реалиям, что частично происходит инерционно. В то же время любые изменения будут регулироваться режимом управляемой гибкости, который предусматривает небольшие и прогнозируемые корректировки.