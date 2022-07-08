Курс евро к доллару опустился до 20-летнего минимума: что стало причиной

Курс евро по отношению к доллару опустился до минимума с декабря 2002 года. Одной из причин аналитики называют войну в Украине.

Курс евро к доллару

Курс евро к доллару опустился ниже 1,01 доллара впервые с декабря 2002 года. Тогда доллар в последний раз был дороже евро. "На графике к паритету валют остается лишь 90 процентных пунктов", – отметили аналитики Investing.com.

Обратите внимание Британский фунт укрепился на фоне отставки Джонсона: курс валют на 8 июля

Почему курс падает

Курс евро к доллару торговался 8 июля на уровне 1,0159, оставаясь близким к минимуму за два десятилетия, поскольку инвесторы опасаются, что вызванный россией энергетический кризис может склонить континент к рецессии.

Также из-за полномасштабной войны россии на территории Украины европейский регулятор не может агрессивно повышать ставку и противостоять инфляции такими же темпами, как это делает Федеральная резервная система США (центробанк), однако пересмотр уровня ставки все же состоится в июле. Поэтому из-за вышеперечисленных факторов европейская валюта теряет свои позиции по отношению к доллару.

Экономическая ситуация в Еврозоне

Если вы видите в наших новостях фамилии и имена со строчной буквой, это не ошибка, а позиция редакции по поводу действий государств-террористов и отдельных людей, поддержавших полномасштабное вторжение в Украину.

Уровень инфляции в Еврозоне вырос до максимального уровня за всю историю объединения, достигнув в июне 8,6% годовых, передает Financial Times. Из-за этого евро подешевел более чем на 8% против доллара, который существенно влияет как на домохозяйства, так и на компании, ранее писал Bloomberg.

Может заинтересовать – могла ли Россия повлиять на отставку Джонсона: смотрите видео

– это криптобиржа, демонстрирующая один из самых высоких темпов роста в мире. Уже более 3 миллионов пользователей покупают, продают криптовалюту и торгуют популярными монетами по разным типам контрактов вместе с Bybit.