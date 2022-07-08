Курс євро до долара

Курс євро до долара опустився нижче за 1,01 долара вперше з грудня 2002 року. Тоді долар востаннє був дорожчим за євро. "На графіку до паритету валют залишається лише 90 процентних пунктів", – зазначили аналітики Investing.com.

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Чому курс падає

Курс євро до долара торгувався 8 липня на рівні 1,0159, залишаючись близьким до мінімуму за два десятиліття, оскільки інвестори побоюються, що спричинена росією енергетична криза може схилити континент до рецесії.

Також через повномасштабну війну росії на території України європейський регулятор не може агресивно підвищувати ставку та протистояти інфляції такими ж темпами, як це робить Федеральна резервна система США (центробанк), однак перегляд рівня ставки все ж таки відбудеться у липня. Тож через перераховані вище фактори європейська валюта втрачає свої позиції щодо долара.

Якщо ви бачите в наших новинах прізвища та імена з малою буквою, це не помилка, а позиція редакції щодо дій держав-терористів й окремих людей, які підтримали повномасштабне вторгнення в Україну.

Економічна ситуація в Єврозоні

Рівень інфляції в Єврозоні зріс до максимального рівня за всю історію об’єднання, сягнувши у червні 8,6% річних, передає Financial Times. Через це євро подешевшав на понад 8% проти долара, яка суттєво впливає як на домогосподарства, так і на компанії, раніше писав Bloomberg.

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