3 марта, 16:05
За сколько сегодня можно купить 300 евро
Курс евро с начала года остается стабильным. В конце февраля произошло незначительное снижение. В марте курс снова начал расти.
Как изменился курс евро в марте
3 марте регулятор установил официальный курс евро на уровне – 43,11 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
Читайте также Несмотря на все попытки Кремля: в каком состоянии экономика России на самом деле
Как сообщает "Минфин", в обменниках средний курс евро, по состоянию на сегодня таков:
- покупка – 43,60 гривны за евро;
- продажа – 43,80 гривны за евро.
В банках средний курс, в свою очередь, таков:
- покупка – 43,10 гривны за евро;
- продажа – 43,80 гривны за евро.
Сколько нужно потратить на покупку 300 евро сегодня
Чтобы купить 300 евро сегодня, в банках и обменниках придется выложить похожую сумму – примерно 13 140 гривен.
А вот при сдаче валюты, ситуация отличается:
- за сдачу 300 евро сегодня в банке дадут примерно – 12 930 гривен;
- при сдаче 300 евро в обменнике, можно выручить ориентировочно – 13 080 гривен.