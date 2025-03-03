За сколько сегодня можно купить 300 евро

Курс евро с начала года остается стабильным. В конце февраля произошло незначительное снижение. В марте курс снова начал расти.

Как изменился курс евро в марте

3 марте регулятор установил официальный курс евро на уровне – 43,11 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Как сообщает "Минфин", в обменниках средний курс евро, по состоянию на сегодня таков:

покупка – 43,60 гривны за евро;

продажа – 43,80 гривны за евро.

В банках средний курс, в свою очередь, таков:

покупка – 43,10 гривны за евро;

продажа – 43,80 гривны за евро.

Сколько нужно потратить на покупку 300 евро сегодня

Чтобы купить 300 евро сегодня, в банках и обменниках придется выложить похожую сумму – примерно 13 140 гривен.

А вот при сдаче валюты, ситуация отличается: