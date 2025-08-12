12 августа, 16:25
Курс падает: 100 евро в гривнах это сейчас сколько
Основні тези
- Официальный курс евро в Украине 12 августа составляет 48,19 гривны, а средний банковский курс – покупка 47,90, продажа 48,50 гривны за евро.
- 100 евро можно обменять в банке на примерно 4 790 гривен или в обменнике на 4 820 гривен.
Курс евро в течение лета был нестабильным. Происходили ощутимые колебания.
Как изменился курс евро?
12 августа, официальный курс евро в Украине – 48,19 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
Читайте также Придется заплатить вдвое больше: кто из украинцев должен покупать стаж дороже
В банках средний курс евро, по данным издания "Минфин", таков:
- покупка – 47,90 гривны за евро;
- продажа – 48,50 гривны за евро.
А вот обменниках ситуация со средним курсом такова:
- покупка – 48,20 гривны за евро;
- продажа – 48,39 гривны за евро.
100 евро в гривнах это сколько сейчас?
- если обменивать 100 евро в банке, можно получить ориентировочно – 4 790 гривен;
- при обмене 100 евро в обменнике, есть возможность получить примерно – 4 820 гривен.
За сколько сегодня можно купить 100 евро?
- для покупки 100 евро в банке, нужно ориентировочно – 4 850 гривен;
- чтобы приобрести 100 евро в обменнике, необходимо уже – 4 839 гривен.