12 серпня, 16:25
Курс падає: 100 євро в гривнях це зараз скільки
Основні тези
- Офіційний курс євро в Україні 12 серпня становить 48,19 гривні, а середній банківський курс – купівля 47,90, продаж 48,50 гривні за євро.
- 100 євро можна обміняти в банку на приблизно 4 790 гривень або в обміннику на 4 820 гривень.
Курс євро протягом літа був нестабільним. Відбувалися відчутні коливання.
Як змінився курс євро?
12 серпня, офіційний курс євро в Україні – 48,19 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
У банках середній курс євро, за даними видання "Мінфін", такий:
- купівля – 47,90 гривні за євро;
- продаж – 48,50 гривні за євро.
А от обмінниках ситуація з середнім курсом така:
- купівля – 48,20 гривні за євро;
- продаж – 48,39 гривні за євро.
100 євро в гривнях це скільки зараз?
- якщо обмінювати 100 євро у банку, можна отримати орієнтовно – 4 790 гривень;
- при обміні 100 євро в обміннику, є можливість отримати приблизно – 4 820 гривень.
За скільки сьогодні можна купити 100 євро?
- для купівлі 100 євро у банку, потрібно орієнтовно – 4 850 гривень;
- аби придбати 100 євро в обміннику, необхідно уже – 4 839 гривень.