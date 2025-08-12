Укр Рус
Економіка Новини економіки Курс падає: 100 євро в гривнях це зараз скільки
12 серпня, 16:25
1

Курс падає: 100 євро в гривнях це зараз скільки

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Офіційний курс євро в Україні 12 серпня становить 48,19 гривні, а середній банківський курс – купівля 47,90, продаж 48,50 гривні за євро.
  • 100 євро можна обміняти в банку на приблизно 4 790 гривень або в обміннику на 4 820 гривень.

Курс євро протягом літа був нестабільним. Відбувалися відчутні коливання.

Як змінився курс євро?

12 серпня, офіційний курс євро в Україні – 48,19 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Читайте також Доведеться заплатити вдвічі більше: хто з українців має купувати стаж дорожче

У банках середній курс євро, за даними видання "Мінфін", такий:

  • купівля – 47,90 гривні за євро;
  • продаж – 48,50 гривні за євро.

А от  обмінниках ситуація з середнім курсом така:

  • купівля – 48,20 гривні за євро;
  • продаж – 48,39 гривні за євро.

100 євро в гривнях це скільки зараз?

  • якщо обмінювати 100 євро у банку, можна отримати орієнтовно – 4 790 гривень;
  • при обміні 100 євро в обміннику, є можливість отримати приблизно – 4 820 гривень.

За скільки сьогодні можна купити 100 євро?

  • для купівлі 100 євро у банку, потрібно орієнтовно – 4 850 гривень;
  • аби придбати 100 євро в обміннику, необхідно уже – 4 839 гривень.