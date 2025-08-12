Як змінився курс євро?

12 серпня, офіційний курс євро в Україні – 48,19 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

У банках середній курс євро, за даними видання "Мінфін", такий:

купівля – 47,90 гривні за євро;

продаж – 48,50 гривні за євро.

А от обмінниках ситуація з середнім курсом така:

купівля – 48,20 гривні за євро;

продаж – 48,39 гривні за євро.

100 євро в гривнях це скільки зараз?

якщо обмінювати 100 євро у банку, можна отримати орієнтовно – 4 790 гривень;

при обміні 100 євро в обміннику, є можливість отримати приблизно – 4 820 гривень.

За скільки сьогодні можна купити 100 євро?