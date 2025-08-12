Как изменился курс евро?

12 августа, официальный курс евро в Украине – 48,19 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

В банках средний курс евро, по данным издания "Минфин", таков:

покупка – 47,90 гривны за евро;

продажа – 48,50 гривны за евро.

А вот обменниках ситуация со средним курсом такова:

покупка – 48,20 гривны за евро;

продажа – 48,39 гривны за евро.

100 евро в гривнах это сколько сейчас?

если обменивать 100 евро в банке, можно получить ориентировочно – 4 790 гривен;

при обмене 100 евро в обменнике, есть возможность получить примерно – 4 820 гривен.

За сколько сегодня можно купить 100 евро?