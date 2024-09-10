Ценопад в обменниках: стоимость евро удивила
За последние сутки курс евро в обменниках рекордно опустился в цене. Спад едва не дотянулся до гривны при обмене валюты населению. Не отстает от этой тенденции и доллар.
Курс валют в банках
- По состоянию на утро 10 сентября, по данным "Минфина", покупка доллара в банках составляет в среднем по 40,90 гривны (без изменений по сравнению с 9 сентября) и продажа – по 41,39 гривны (-1 копейка).
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- Покупка евро происходит по 45,30 гривны (-5 копеек), а продажа – по 45,90 гривны (-10 копеек).
Курс на черном рынке
- Купить доллар можно по 41,33 гривны (+3 копейки), а продать – по 41,40 гривны (+3 копейки).
- Покупка евро по 45,75 гривны (-5 копеек), а продажа по 45,90 гривны (-10 копеек).
Курс в обменниках
- Доллары покупают обменники по 40,73 гривны (-23 копейки), а продают – по 41,46 гривны (+10 копеек), по данным finance.ua.
- Евро покупают по 44,62 гривны (-78 копеек), а продают – по 46,01 гривны (+13 копеек).
Что с курсом валют на этой неделе
Как рассказала 24 Каналу банкир Анна Золотько, в начале прошлой недели котировки на межбанке довольно динамично росли. Это происходило из-за давления повышенного спроса со стороны физических лиц и бизнеса.
За первые два дня гривна в безналичном сегменте потеряла более 30 копеек: курс увеличился с 40,04 гривен за доллар до 40,35 гривен за доллар. Дополнительным фактором давления на гривну в начале недели был выходной понедельник в США, из-за чего сделки на межбанке заключались на условиях ТОМ, то есть с поставкой валюты на следующий день.
Интересно! Как прогнозирует Золотько, курс на межбанке не выйдет за пределы коридора 40,90 – 41,50 гривны за доллар. В то же время стоимость доллара в наличном сегменте будет находиться в диапазоне 41,30 – 41,70 гривны за доллар.
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