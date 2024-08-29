Несмотря на резкий рост: чего ждать от курса евро на следующей неделе

Первая неделя сентября не будет шокирующей для украинцев. Курс евро останется на стабильных позициях.

Тенденции на следующей неделе

Тарас Лесовой рассказал для 24 Канала, что в течение первой недели осени валютный рынок несмотря на ожидаемое изменение амплитуды колебаний, все же будет оставаться подобным августу. К слову, режим "управляемой гибкости" не позволит валюте кардинально измениться.

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Тарас Лесной Начальник департамента казначейства ГЛОБУС БАНКА В то же время характерным также станет то, что постепенно нивелируется разница между курсами межбанка и наличного рынка (что соответствует планам регулятора по минимизации межкурсовой разницы). Важной также станет бдительность Нацбанка за событиями на рынке с целью сохранения и удержания баланса между спросом и предложением.

Объемы валютных интервенций, вероятно, будут находиться в пределах 150– 180 миллионов долларов и они будут достаточно "обычными" и на 15– 20% ниже "пиковых" показателей.

Что будет с евро