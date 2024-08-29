Несмотря на резкий рост: чего ждать от курса евро на следующей неделе
29 августа 2024, 12:55Читати новину українською
Первая неделя сентября не будет шокирующей для украинцев. Курс евро останется на стабильных позициях.
Тенденции на следующей неделе
Тарас Лесовой рассказал для 24 Канала, что в течение первой недели осени валютный рынок несмотря на ожидаемое изменение амплитуды колебаний, все же будет оставаться подобным августу. К слову, режим "управляемой гибкости" не позволит валюте кардинально измениться.
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В то же время характерным также станет то, что постепенно нивелируется разница между курсами межбанка и наличного рынка (что соответствует планам регулятора по минимизации межкурсовой разницы). Важной также станет бдительность Нацбанка за событиями на рынке с целью сохранения и удержания баланса между спросом и предложением.
Объемы валютных интервенций, вероятно, будут находиться в пределах 150– 180 миллионов долларов и они будут достаточно "обычными" и на 15– 20% ниже "пиковых" показателей.
Что будет с евро
- Коридоры валютных колебаний: 44 – 46 гривен за евро (на межбанке) и 44 – 46, 5 гривны за евро (на наличном рынке).
- Текущие (ежедневные) курсовые колебания: межбанк – до 0, 2 – 0, 3 гривны, комбанки – до 0, 3 – 0, 5 гривны, обменные пункты – до 0, 5 гривен.
- Разница между курсами купли и продажи: межбанк – до 0, 1 гривна за евро, коммерческие банки – до 0, 8 – 1 гривна за евро, обменные пункты — до 1 – 1, 3 гривны за евро.
- Разница курсов покупки: комбанки – 0, 3 – 0, 5 за евро, обменные пункты — 0, 5 – 0, 7 за евро.
- Разница курсов продаж: комбанки – 0, 2 – 0, 3 гривны за евро, обменные пункты – до 0, 5 гривен за евро.
- Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка – 0, 3 – 0, 5 гривен.
- Средние курсовые отклонения в течение недели: до 2% от стартового курса недели.