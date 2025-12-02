Евро резко подорожало до почти 49 гривен: где сегодня выгодно сдавать валюту, а где –нет
- Курс евро вырос: банки покупают валюту за 48,90 гривны, а продают за 49,52 гривны.
- В обменниках зато наоборот спад: курс обмена обвалился на 31 копейку до 48,46 гривны.
В банках евро резко прибавило в цене при покупке и продаже – 20 копеек и более. Похожая ситуация и на черном рынке, где валюта выросла в цене. А вот в обменниках курс обмена валюты обвалился – более чем на 30 копеек. Доллар также существенно подешевел.
Какой курс валют в банках?
- По состоянию на утро 2 декабря, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 42,10 гривны (+10 копеек против 1 декабря) и продажа по 42,55 гривны (+6 копеек).
- Покупка евро проходит по 48,90 гривны (+20 копеек), продажа – по 49,52 гривны (+22 копейки).
Что со стоимостью валют на черном рынке?
- Купить доллар можно в среднем по 42,45 гривны (+3 копейки), а продать по 42,44 гривны (+6 копеек).
- Покупка евро по 49,20 гривны (+11 копеек), а продажа по 49,40 гривны (+12 копеек).
По сколько курс в обменниках?
- Доллары покупают в среднем по: 41,56 гривны (-30 копеек), а продают по 42,42 гривны (+4 копейки), по данным finance.ua.
- Евро покупают по 48,46 гривны (-31 копейка), а продают по 49,50 гривны (+11 копеек).
Каким будет курс перед Рождеством и Новым годом?
По прогнозам финансового аналитика Александра Паращия для 24 Канала, вероятность того, что курс доллара достигнет 43 гривен до конца года, является довольно высокой.
Зато как рассказал для 24 Канала банкир из Глобус Банка Тарас Лесовой, в декабре будет девальвация гривны до таких пределов: 43 – 43,5 гривны за доллар. Поэтому официальный курс доллара может вырасти на 2,3% – 3,5%, по сравнению с началом этого года.
Дело в том, что на такой прогноз влияют рождественские и новогодние праздники, к которым население готовится, а кроме того, девальвация произойдет на фоне энергетической и военной неопределенности.