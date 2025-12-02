Евро резко подорожало до почти 49 гривен: где сегодня выгодно сдавать валюту, а где –нет

В банках евро резко прибавило в цене при покупке и продаже – 20 копеек и более. Похожая ситуация и на черном рынке, где валюта выросла в цене. А вот в обменниках курс обмена валюты обвалился – более чем на 30 копеек. Доллар также существенно подешевел.

Какой курс валют в банках? По состоянию на утро 2 декабря, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 42,10 гривны (+10 копеек против 1 декабря) и продажа по 42,55 гривны (+6 копеек). Смотрите также Новые правила бронирования, "зимняя тысяча" и кто потеряет пенсии: что изменится с 1 декабря Покупка евро проходит по 48,90 гривны (+20 копеек), продажа – по 49,52 гривны (+22 копейки). Что со стоимостью валют на черном рынке? Купить доллар можно в среднем по 42,45 гривны (+3 копейки), а продать по 42,44 гривны (+6 копеек).

(+3 копейки), а продать по (+6 копеек). Покупка евро по 49,20 гривны (+11 копеек), а продажа по 49,40 гривны (+12 копеек). По сколько курс в обменниках? Доллары покупают в среднем по: 41,56 гривны (-30 копеек), а продают по 42,42 гривны (+4 копейки), по данным finance.ua.

(-30 копеек), а продают по (+4 копейки), по данным finance.ua. Евро покупают по 48,46 гривны (-31 копейка), а продают по 49,50 гривны (+11 копеек). Каким будет курс перед Рождеством и Новым годом? По прогнозам финансового аналитика Александра Паращия для 24 Канала , вероятность того, что курс доллара достигнет 43 гривен до конца года, является довольно высокой.

Зато как рассказал для 24 Канала банкир из Глобус Банка Тарас Лесовой, в декабре будет девальвация гривны до таких пределов: 43 – 43,5 гривны за доллар. Поэтому официальный курс доллара может вырасти на 2,3% – 3,5%, по сравнению с началом этого года.

Дело в том, что на такой прогноз влияют рождественские и новогодние праздники, к которым население готовится, а кроме того, девальвация произойдет на фоне энергетической и военной неопределенности.