Официальное евро впервые достигло 47 гривен

Уже несколько дней подряд официальный курс евро движется вверх. Следовательно, впервые валюта достигла сегодня 47 гривен. Зато курс доллара опустился, но несущественно. На завтра, 16 апреля, регулятор ожидает снижения стоимости как доллара, так и евро.

Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара США торгуется по 41,31 гривне. То есть цена валюты упала на 7 копеек против 14 апреля. Официальный курс евро зато составляет 47,02 гривны. То есть цена выросла на 11 копеек.

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По состоянию на 16 апреля курс НБУ будет такой:

доллар – 41,17 гривны,

евро – 46,61 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 15 апреля курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках: покупка – 40,92 гривны , продажа – по 41,55 гривны ,

, продажа – , на черном рынке: покупка – 41,02 гривны , продажа – по 41,14 гривны ,

, продажа – , в обменниках: покупка – по 40,35 гривны, продажа – по 41,15 гривны.

Как будет двигаться доллар после пошлин США

Еще раньше для 24 Канала банкир Тарас Лесовой отметил, что ситуация на валютном рынке Украины после введения пошлин США останется удельной.

Он спрогнозировал несколько недель назад, что колебания официального курса будут происходить в пределах 41,20 – 41,80 гривны за доллар.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Ситуация на украинском валютном рынке вряд ли будет зависеть от Трампа, а скорее от баланса спроса и предложения.

По его словам, тарифы США не должны существенно побудить украинских граждан к паническим проявлениям на валютном рынке.