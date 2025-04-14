Официальный курс валют
Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара США торгуется по 41,38 гривны. То есть цена валюты упала на 2 копейки против 11 апреля. Официальный курс евро взамен составляет 46,91 гривны. То есть цена выросла на 1 гривну 7 копеек.
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По состоянию на 15 апреля курс НБУ будет такой:
- доллар – 41,31 гривны,
- евро – 47,02 гривны.
Курс доллара на наличном рынке
По состоянию на утро 14 апреля курс доллара на наличном рынке составлял:
- в банках: покупка – 41,10 гривны, продажа – по 41,67 гривны,
- на черном рынке: покупка – 40,95 гривны, продажа – по 41,10 гривны,
- в обменниках: покупка – по 40,50 гривны, продажа – по 41,33 гривны.
Что будет с курсами валют перед пасхальными праздниками
Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой спрогнозировал, что наличный курс составит 40,70 – 41,50 гривны для доллара и 44,50 – 45,50 гривны евро на этой неделе.
Ожидается, что давление на курс уменьшится, а рынок постепенно уравновесится. В то же время ведущую роль на межбанковском рынке будет выполнять НБУ.
Лесовой отметил, что за последние несколько недель наличный рынок держится ниже межбанка.