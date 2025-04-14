Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара США торгуется по 41,38 гривны. То есть цена валюты упала на 2 копейки против 11 апреля. Официальный курс евро взамен составляет 46,91 гривны. То есть цена выросла на 1 гривну 7 копеек.

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По состоянию на 15 апреля курс НБУ будет такой:

доллар – 41,31 гривны,

евро – 47,02 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 14 апреля курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках: покупка – 41,10 гривны , продажа – по 41,67 гривны ,

, продажа – , на черном рынке: покупка – 40,95 гривны , продажа – по 41,10 гривны ,

, продажа – , в обменниках: покупка – по 40,50 гривны, продажа – по 41,33 гривны.

Что будет с курсами валют перед пасхальными праздниками

Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой спрогнозировал, что наличный курс составит 40,70 – 41,50 гривны для доллара и 44,50 – 45,50 гривны евро на этой неделе.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Ожидается, что давление на курс уменьшится, а рынок постепенно уравновесится. В то же время ведущую роль на межбанковском рынке будет выполнять НБУ.

Лесовой отметил, что за последние несколько недель наличный рынок держится ниже межбанка.