Курсы валют показывают спад на рынке

На наличном рынке наблюдается спад стоимости как доллара, так и евро. Поэтому, если в банках европейская валюта потеряла несущественно, то в обменниках цена опустилась на немало копеек.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 25 апреля, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,30 гривны (+5 копеек против 24 апреля) и продажа по 41,95 гривны (-5 копеек).

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Покупка евро проходит по 47,05 гривны (-7 копеек), продажа – по 47,85 гривны (-12 копеек).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 41,52 гривны (-8 копеек), а продать по 41,50 гривны (-11 копеек).

(-8 копеек), а продать (-11 копеек). Покупка евро по 47,48 гривны (-7 копеек), а продажа по 47,59 гривны (-20 копеек).

Курс в обменниках

Доллары покупают в среднем по: 40,65 гривны (-36 копеек), а продают по 41,60 гривны (+5 копеек), по данным finance.ua.

(-36 копеек), а продают (+5 копеек), по данным finance.ua. Евро покупают по 46,65 гривны (-47 копеек), а продают по 47,85 гривны (-1 копейка).

Что будет с курсом в начале мая

Как спрогнозировал Тарас Лесовой для 24 Канала, на следующей неделе доллар на наличном рынке может находиться на уровне 41,20 – 41,60 гривны, а евро на уровне 45 – 48 гривен за евро.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Относительно ситуации на валютном рынке в мае, то вполне возможно, что события будут развиваться достаточно живо, однако Нацбанк, по-прежнему, проводить политику на создание баланса между спросом и предложением.

Кроме того, Лесовой добавляет, что по итогам месяца официальный курс может находиться в коридоре 41,60 – 42 гривен за доллар.