Валюты существенно подешевели: какая цена доллара сегодня

За последние сутки американский доллар потерял в цене на черном рынке 35 копеек, а в банках – от 15 до 17 копеек при покупке и продаже. Евро также подешевело. Больше всего – на черном рынке.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 5 июня, по данным "Минфина", покупка банками наличного доллара составляет в среднем 40,30 гривны (-15 копеек против 4 июня), а продажа – 40,88 гривны (-17 копеек).

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Покупка наличного евро в среднем осуществляется за 43,80 гривны (-15 копеек), а продажа – в среднем за 44,50 гривны (-20 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,55 гривны (-35 копеек), а продажа – 40,75 гривны (-30 копеек).

(-35 копеек), а продажа – (-30 копеек). Евро покупают по 44,20 гривны (-30 копеек), а продают за 44,45 гривны (-25 копеек).

Курс в обменниках

По состоянию на 4 июня, обменники покупают доллар в среднем за 40,40 гривны (+14 копеек), а продают – за 40,80 гривны (+4 копейки), по данным finance.ua.

(+14 копеек), а продают – за (+4 копейки), по данным finance.ua. Евро колебалось на уровне: покупка – 44,10 гривны (+4 копейки), а продажа – 44,50 гривны (-15 копеек).

Будет ли курс более 41 гривны на этой неделе

В комментарии 24 Канала банкир Анна Золотько рассказала, что на прошлой неделе некоторые участники рынка пытались установить курс на уровне 41,20 – 41,30 гривны за доллар.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank Рост курса вызвал усиление девальвационных ожиданий. Кроме того, в начале недели в Украине выплатили зарплату для большого количества лиц. Это поддержало курс американского доллара.

! Именно увеличение разрыва между курсами покупки и продажи, а также высокие курсовые показатели – это индикаторы ажиотажного спроса на наличном валютном рынке.

В то же время Золотько прогнозирует, что ближе ко второй половине этой недели состоится небольшое укрепление гривны. Способствовать этому будет ожидаемое ослабление волатильности на ВРУ.

На этой неделе спрос на валюту со стороны населения останется высокий. Таким образом, курс продажи доллара может колебаться от 40,7 до 41,3 гривны за доллар,

– добавляет банкир.

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