Официальный курс снова достиг поверх 41 гривны

НБУ снова повышает цену доллара. За последние сутки американская валюта перевалила за 41 гривну, а завтра ожидается, что цена вырастет еще больше.

Официальный курс 12 августа

По данным НБУ, официальный курс доллара торгуется по 41,11 гривны за доллар. То есть цена валюты выросла всего на 12 копеек.

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Официальный курс евро зато существенно подорожал до 44,88 гривны за евро. Соответственно, цена этой валюты выросла на 8 копеек.

По состоянию на 13 августа, курс от НБУ будет такой:

доллар – 41,28 гривны,

евро – 44,10 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 12 августа курс доллара на наличном рынке составлял:

В банках: покупка – 40,90 гривны , а продажа – 41,40 гривны .

покупка – , а продажа – . В обменниках: покупка – на уровне 40,70 гривны , а продажа – 41,38 гривны .

покупка – на уровне , а продажа – . На черном рынке: покупка – 41,28 гривны, а продажа – 41,38 гривны.

Какой курс ждать на этой неделе

Банкир Анна Золотько в комментарии 24 Канала рассказала, что спрос на валюту на наличном рынке хоть и немного ослаб, но до сих пор остается на довольно высоком уровне.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank На этой неделе я ожидаю разнонаправленное курсовое движение как в безналичном, так и в наличном сегментах.

Банкир добавляет, что в течение этой недели курс может находиться в таком коридоре цены – от 41,20 гривны до 41,80 гривны за доллар.

Кроме того, участники рынка могут на этой неделе попытаться закрепить тренд на рост доллара. Но для этого пока ограниченный потенциал.