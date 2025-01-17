НБУ опустил как доллар, так и евро
Американская валюта опустилась на 9 копеек, а евро потеряло аж 20 копеек. В то же время с новой недели цены валют будут оставаться почти без изменений, с небольшими колебаниями вниз.
Официальный курс валют
Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара торгуется по 42,17 гривны. То есть цена валюты упала на 9 копеек против 16 января. Официальный курс евро взамен составляет 43,32 гривны. То есть цена упала на 20 копеек.
Читайте также Стало больше наличных: какие банкноты самые популярные среди украинцев
По состоянию на 18 января курс НБУ будет такой:
- доллар – 42,12 гривны,
- евро – 43,36 гривны.
Курс доллара на наличном рынке
По состоянию на утро 17 января курс доллара на наличном рынке составлял:
- в банках: покупка – 42,10 гривны, продажа – по 42,70 гривны,
- на черном рынке: покупка – 42,61 гривны, продажа – по 42,71 гривны,
- в обменниках: покупка – 42,03 гривны, продажа – 42,86 гривны.
Какого курса доллара ожидать
Банкир Тарас Лесовой для 24 Канала рассказал, что по состоянию на начало января объем международных резервов достиг почти 44 миллиардов долларов.
В то же время по его словам, не исключено, что на курсовых показателях это формально не скажется. Официальный курс будет находиться в диапазоне 42 – 42,50 гривны за доллар. Также почти исключено резкое и неожиданное изменение курсовых показателей.
на наличном рынке не исключен эмоциональный период "предчувствий". Речь идет о первых действиях новоизбранного президента США, а также реакция общества на возможные последствия вражеской агрессии и ситуацию на фронте.
По стоимости валют, то колебания с 20 по 26 января будут на уровне:
- межбанк – 42 – 42,50 гривны за доллар и 43,50 – 45 гривен за евро,
- наличный рынок – 42,20 – 43,20 гривны за доллар и 45 – 47,50 гривны за евро.