Офіційний курс валют

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара торгується по 42,17 гривні. Тобто ціна валюти впала на 9 копійок проти 16 січня. Офіційний курс євро натомість становить 43,32 гривні. Тобто ціна впала на 20 копійок.

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Станом на 18 січня курс НБУ буде такий:

долар – 42,12 гривні,

євро – 43,36 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 17 січня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках: купівля – 42,10 гривні , продаж – по 42,70 гривні ,

, продаж – , на чорному ринку: купівля – 42,61 гривні , продаж – по 42,71 гривні ,

, продаж – , в обмінниках: купівля – 42,03 гривні, продаж – 42,86 гривні.

На який курс долара очікувати

Банкір Тарас Лєсовий для 24 Каналу розповів, що станом на початок січня обсяг міжнародних резервів сягнув майже 44 мільярдів доларів.

Водночас за його словами, не виключено, що на курсових показниках це формально не позначиться. Офіційний курс перебуватиме в діапазоні 42 – 42,50 гривні за долар. Також майже виключена різка та неочікувана зміна курсових показників.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку на готівкового ринку не виключений емоційний період "передчуттів". Йдеться про перші дії новообраного президента США, а також реакція суспільства на можливі наслідки ворожої агресії та ситуацію на фронті.

Щодо вартості валют, то коливання з 20 по 26 січня будуть на рівні: