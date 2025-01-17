Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара торгуется по 42,17 гривны. То есть цена валюты упала на 9 копеек против 16 января. Официальный курс евро взамен составляет 43,32 гривны. То есть цена упала на 20 копеек.

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По состоянию на 18 января курс НБУ будет такой:

доллар – 42,12 гривны,

евро – 43,36 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 17 января курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках: покупка – 42,10 гривны , продажа – по 42,70 гривны ,

, продажа – , на черном рынке: покупка – 42,61 гривны , продажа – по 42,71 гривны ,

, продажа – , в обменниках: покупка – 42,03 гривны, продажа – 42,86 гривны.

Какого курса доллара ожидать

Банкир Тарас Лесовой для 24 Канала рассказал, что по состоянию на начало января объем международных резервов достиг почти 44 миллиардов долларов.

В то же время по его словам, не исключено, что на курсовых показателях это формально не скажется. Официальный курс будет находиться в диапазоне 42 – 42,50 гривны за доллар. Также почти исключено резкое и неожиданное изменение курсовых показателей.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка на наличном рынке не исключен эмоциональный период "предчувствий". Речь идет о первых действиях новоизбранного президента США, а также реакция общества на возможные последствия вражеской агрессии и ситуацию на фронте.

По стоимости валют, то колебания с 20 по 26 января будут на уровне: