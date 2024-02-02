Официальный курс немного вырос: какую стоимость валюты установил Нацбанк сегодня
Доллар, по состоянию на 2 февраля, вырос в цене на несколько копеек. В то же время евро ровно столько же потеряло на сегодня. На следующую неделю динамика немного изменится, ведь доллар "просядет", а евро существенно подорожает.
Официальный курс 1 февраля
По данным Нацбанка, официальный курс 2 февраля достиг 37,60 гривны за доллар. Стоимость выросла на 4 копейки против 1 февраля.
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Что касается евро, то на сегодня цена достигла 40,66 гривны, что на 4 копейки меньше, чем было вчера.
Каким будет официальный курс доллара и евро 5 февраля:
- Доллар – 37,56 гривны,
- Евро – 40,87 гривны.
Курс на наличном рынке
По состоянию на утро 2 февраля доллар составляет:
- В банках покупка составляет 37,60 гривны, а продажа – 38,19 гривны.
- В обменниках: покупка – на уровне 37,57 гривны, а продажа – 38,24 гривны.
- На черном рынке: покупка – 38,05 гривны, а продажа – 38,15 гривны.
Что будет с курсом в этом месяце
Экономический эксперт Олег Пендзин говорит, что на сегодня наблюдается укрепление курса. Это говорит об определенной стабильности.
Разбалансировать систему может только увеличение социальных выплат. Увеличение социальных выплат происходит где-то в середине месяца.
По его словам, если до этого момента помощи от партнеров не поступит, то произойдет ослабление официального курса гривны.Заметьте! Проблемы с макрофином будут побуждать Нацбанк ослабить курс, чтобы сохранить валютные резервы и дать Минфину дополнительные ресурсы для выплат. Таким образом, министерство будет искать возможности для увеличения привлечения через облигации внутреннего государственного займа.