Официальный курс немного вырос: какую стоимость валюты установил Нацбанк сегодня

Доллар, по состоянию на 2 февраля, вырос в цене на несколько копеек. В то же время евро ровно столько же потеряло на сегодня. На следующую неделю динамика немного изменится, ведь доллар "просядет", а евро существенно подорожает.

Официальный курс 1 февраля

По данным Нацбанка, официальный курс 2 февраля достиг 37,60 гривны за доллар. Стоимость выросла на 4 копейки против 1 февраля.

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Что касается евро, то на сегодня цена достигла 40,66 гривны, что на 4 копейки меньше, чем было вчера.

Каким будет официальный курс доллара и евро 5 февраля:

Доллар – 37,56 гривны,

Евро – 40,87 гривны.

Курс на наличном рынке

По состоянию на утро 2 февраля доллар составляет:

В банках покупка составляет 37,60 гривны , а продажа – 38,19 гривны.

покупка составляет , а продажа – В обменниках : покупка – на уровне 37,57 гривны , а продажа – 38,24 гривны.

: покупка – на уровне , а продажа – На черном рынке: покупка – 38,05 гривны, а продажа – 38,15 гривны.

Что будет с курсом в этом месяце

Экономический эксперт Олег Пендзин говорит, что на сегодня наблюдается укрепление курса. Это говорит об определенной стабильности.

Олег Пендзин Экономический эксперт, член Экономического дискуссионного клуба Разбалансировать систему может только увеличение социальных выплат. Увеличение социальных выплат происходит где-то в середине месяца.

По его словам, если до этого момента помощи от партнеров не поступит, то произойдет ослабление официального курса гривны.

Проблемы с макрофином будут побуждать Нацбанк ослабить курс, чтобы сохранить валютные резервы и дать Минфину дополнительные ресурсы для выплат. Таким образом, министерство будет искать возможности для увеличения привлечения через облигации внутреннего государственного займа.