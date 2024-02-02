От чего будет зависеть курс

Экономический эксперт, член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, рассказал, что 1 февраля должно быть принято решение о дополнительном пакете финансирования на сумму 50 миллиардов евро.

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Обратите внимание! Также конгресс США тоже пока не принял помощь для Киева на сумму более 60 миллиардов долларов.

В связи с этим, есть два сценария:

если помощь примут – курс будет стабильным;

если возникнут проблемы – курс будет ослабевать.

Прогноз курса на месяц

Пендзин добавил, что сейчас наблюдается укрепление курса, что свидетельствует об определенной стабильности.

Олег Пендзин Экономический эксперт, член Экономического дискуссионного клуба Разбалансировать систему может только увеличение социальных выплат. Увеличение социальных выплат происходит где-то в середине месяца. То есть, если до этого момента помощи от партнеров не будет, значит, мы увидим ослабление курса.

Он добавил, что в случае проблем с макрофином, НБУ будет вынужден ослабить курс, чтобы сохранить валютные резервы и дать Минфину дополнительные ресурсы для выплат. Министерство будет искать возможности для увеличения привлечения через облигации внутреннего государственного займа.

Напомним! НБУ установил официальный курс доллара 31 января на уровне 37,87 гривны.